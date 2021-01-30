Son dakika haberleri... Arnavutköy'de trafik kazası; 2 yaralı
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Son dakika haberleri... Arnavutköy'de trafik kazası; 2 yaralı

30.01.2021 08:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 08:42
Son dakika haberleri... Arnavutköy'de trafik kazası; 2 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Taylan ERGÜN / -ARNAVUTKÖY'de kafa kafaya çarpışan 2 otomobilin sürücüsü araçlarında sıkıştılar.

Taylan ERGÜN/ -ARNAVUTKÖY'de kafa kafaya çarpışan 2 otomobilin sürücüsü araçlarında sıkıştılar. Yaralı sürücüleri sıkıştıkları otomobillerinden itfaiye ekipleri güçlükle çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün akşam saat 19.00'da Arnavutköy'de meydana geldi. Arnavutköy Çevre yolunda meydana gelen kazada 34 HL 5450 plakalı otomobil ile 34 EC 7571 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Emine İrtem ve Şaban Çakır sürücü koltuklarında sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu her iki sürücü çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralı Emine İrtem ve Şaban Çakır'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, ambulanslarla yakındaki hastanelere götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası polis ekipleri çevre yolunda önlem aldı. Araç trafiğinin aksadığı yolda, kazaya karışan her iki aracın da çekiciler yardımıyla otoparka çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.


Son dakika haberleri... Arnavutköy'de trafik kazası; 2 yaralı
Son dakika haberleri... Arnavutköy'de trafik kazası; 2 yaralı
Son dakika haberleri... Arnavutköy'de trafik kazası; 2 yaralı
Son dakika haberleri... Arnavutköy'de trafik kazası; 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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