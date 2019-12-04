: Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı

04.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:27

İstanbul Arnavutköy'de yolcu taşıyan bir minibüs bir anda alev alarak cayır cayır yandı. İçerisi tıklım tıklım yolcu dolu olan minibüsün şoförünün uyarısı üzerine yolcular tahliye edilirken, alevlerin sardığı minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yaralı veya can kaybı bildirimi henüz yapılmamışken olay yerinden de ilk fotoğraflar geldi. Minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ayrıntılar geliyor...

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