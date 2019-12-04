Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı
Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Sürücü, yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.
İstanbul Arnavutköy'de yolcu taşıyan bir minibüs bir anda alev alarak cayır cayır yandı. İçerisi tıklım tıklım yolcu dolu olan minibüsün şoförünün uyarısı üzerine yolcular tahliye edilirken, alevlerin sardığı minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yaralı veya can kaybı bildirimi henüz yapılmamışken olay yerinden de ilk fotoğraflar geldi. Minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Videosu: Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı
-
2012 den beri çıkarılan otomatik yangın söndürme yasası hala askıda fabrikalar o sistemi kulansa bu tip yangınlar önlene bilirCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Üzüldüm maddi kayıp ağır ve günümüzde önemli. Sevindim kimse yara almamış. Şüphelendim bu araç yangınlarında ihmal olabilir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ARAÇLARIN ALEV ALMASINDA BİŞEY VAR YAKINDA ORTAYA ÇIKAR NEDENİCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır