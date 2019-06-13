Son dakika! AÖF sonuçları açıklandı

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 25-26 Mayıs tarihinde yapılan bahar dönemi sınavlarının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına Anadolu Mobil uygulamasından erişebilir.

Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar neticesinde mezun olma durumunda AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından bugün erişime açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar neticesinde mezun olma durumunda olan adaylar ve diğer öğrenciler diledikleri takdirde 3 ders sınavına da katılabilecek. Kredi sorunu olmayanlar ise bir üst sınıfa geçecek ya da mezun olacak.

AÖF SONUÇ SORGULAMA

Final sınavına ilişkin sonuçlar Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi'ne ait sistemde yer alıyor. "/login.anadolu.edu.tr" adresinden e-posta adresi veya kimlik numaraları ile şifrelerini giren öğrenciler sisteme giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek. Sonuçlar şimdilik Anadolu Mobil uygulamasında yer alıyor.

3 DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

3 ders sınavları 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav merkezleri ise 22 Temmuz'da açıklanacak.