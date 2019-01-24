Son Dakika! Antalya'daki Hortum Faciasında Ölü Sayısı 2'ye Çıktı

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle gündüz saatlerinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 üniversite öğrencisi derede kayboldu ve 11 kişi de yaralanmıştı.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi de akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

1 ÇOCUK BABASI ADAM KURTARILAMADI

Antalya'nın Finike-Kumluca sahil karayolunda çıkan hortum sonucu ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Finike'de ASAT görevlisi Bayram Demir bina önünde bulunduğu sırada çıkan hortum nedeniyle portakal bahçesine savruldu. Yapılan arama portakal bahçesinde yaralı olarak bulunan Demir, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bayram Demir

Durumu ağır olan Bayram Demir tüm müdahaleye rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 39 yaşında ve 1 çocuk babası Demir'in vefatı hastane bahçesinde bekleyen ailesi ve iş arkadaşlarını üzüntüye boğdu.