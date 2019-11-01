Son Dakika: Ankara'da servis aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son Dakika: Ankara'da servis aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

01.11.2019 15:13
Son Dakika: Ankara'da servis aracı devrildi! Çok sayıda yaralı var

Ankara Bala yolunda otobüs devrildi.

Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GİDEN KADINLAR YARALANDI

Kazada Dikmen Sağlık Ocağına kontrolleri için götürülen yaklaşık 30 kadının yaralandığı belirtildi.

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