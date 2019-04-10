Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
Ankara Batıkent'te 13 köpeğin zehirlenmesi sonrası Türkiye ayağa kalkmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da Batıkent'e bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde bir parkta yaşayan sokak köpekleri zehirlenerek öldürüldü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
ZEHİRLİ ET YEDİRDİLER
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yedikleri tavuk etinden zehirlendiği iddia edilen 13 sokak köpeği öldü. Batıkent'e bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde çok sayıda köpeğin zehirlendiği ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede 13 köpeğin yedikleri tavuk etinden zehirlendiği belirlendi.
BEYAZ BİR ARABAYLA GELMİŞLER
Batıkent'deki hayvan katliamını yapanlar MOBESE'den tespit edildi. Zanlıların beyaz bir araçla geldikleri ve aç olan sokak köpeklerine zehirli tavuk etlerini dağıttıkları belirlendi. Emniyet, söz konusu hayvan katliamcılarının kimliğine dair henüz bir açıklama yapmadı.
MANSUR YAVAŞ GÖREVLENDİRME YAPMIŞTI
Büyük tepki çeken olay sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı "vahşet" olarak nitelendirdiği olayın sorumlularının bulunması için görevlendirme yaptığını açıklamıştı. Yavaş'ın talimatı sonrası başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
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çinli gelip buradan köpek alıp yemeğe götürüyor kimseden ne oluyor diyen sesi çıkmıyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sizde bunu yapanlari zehirleyinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Keser döner sap döner Gün gelir devran döner... her canlının yaşama hakkı vardırCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah bunu yapanlari bildigi gibi yapsin, yaziklar olsun size birde Insan diye geziyorusunus, Yuhhh sizin Tipinize!!!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Köpekler sürü halinde gezer ekip çalışması yapar lider saldırırsa hepsi saldırır özellikle ufak boyutlu av seçerler çocuklar saldırma nedenleri bu denk getirirse büyük insanı bile parçalarlar bende hayvanları çok severim ama sayısal olarak fazla olursa boş arazide 10 -15 köpeğe kimse karşı koyamaz geçtiginiz yol onlarin bolgesi olabilir ne zaman ne yapicaklarini kestirmek zor bunların zehirlenmk çözüm değil kısırlaştırılarak normal sayıda tutulabilirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır