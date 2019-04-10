Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'da Batıkent'e bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde bir parkta yaşayan sokak köpekleri zehirlenerek öldürüldü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

ZEHİRLİ ET YEDİRDİLER

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yedikleri tavuk etinden zehirlendiği iddia edilen 13 sokak köpeği öldü. Batıkent'e bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde çok sayıda köpeğin zehirlendiği ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede 13 köpeğin yedikleri tavuk etinden zehirlendiği belirlendi.

BEYAZ BİR ARABAYLA GELMİŞLER

Batıkent'deki hayvan katliamını yapanlar MOBESE'den tespit edildi. Zanlıların beyaz bir araçla geldikleri ve aç olan sokak köpeklerine zehirli tavuk etlerini dağıttıkları belirlendi. Emniyet, söz konusu hayvan katliamcılarının kimliğine dair henüz bir açıklama yapmadı.

MANSUR YAVAŞ GÖREVLENDİRME YAPMIŞTI

Büyük tepki çeken olay sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı "vahşet" olarak nitelendirdiği olayın sorumlularının bulunması için görevlendirme yaptığını açıklamıştı. Yavaş'ın talimatı sonrası başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.