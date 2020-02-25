: Son Dakika: Bahçeli'nin çağrısı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP kongresiyle ilgili soruşturma başlattı

25.02.2020 16:33 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında HDP'nin hafta sonu yapılan kongresine ilişkin açıklamalarda bulundu ve "Cumhuriyet savcıları kongre hakkında mutlaka soruşturma açmalıdır" dedi. Bahçeli'nin bu çağrısı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

15 KİŞİYE GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 4. kongresinde yaşananlarla ilgili soruşturma başlatarak 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen 15 kişiden 14'ü yakalandı. Soruşturmanın terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının slayt gösterimi nedeniyle başlatıldığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, HDP'nin 23 Şubat'ta yapılan kongresinde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflardan hazırlanan slayt gösterimi üzerine soruşturma başlatıldığı ve slaytı hazırladıkları belirlenen 15 kişi hakkında, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmaları kararı verildiği belirtildi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasında HDP'nin hafta sonu yapılan kongresine değinen Bahçeli, "PKK'nın yan kolu olan HDP'nin kongresindeki rezillikler rahatsız etmiştir. Cumhuriyet savcıları HDP'nin bölücü kongresi hakkında mutlaka soruşturma açmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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