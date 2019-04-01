Son Dakika! Anadolu Ajansından Veri Açıklaması: Seçim Yayın Sistemine Veri Akışı Gerçekleşmemektedir

Anadolu Ajansından veri akışında yaşanan problemle ilgili açıklama geldi. AA'dan yapılan açıklamada, "AA Seçim Yayın Sistemine sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir. Sahadan veya YSK'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir." ifadelerini kullandı.