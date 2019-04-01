Son Dakika! Anadolu Ajansı Türkiye'de Sandıkların Yüzde Yüzünü açıkladı: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 23 Bin 945 Oyla Önde
Son dakika... Anadolu Ajansı, Türkiye'deki sandıkların yüzde yüzünü açıkladı. Açılan sandık sayısını yüzde yüz olarak güncelleyen Anadolu Ajansı verilerine göre, İstanbul'da yarışı İmamoğlu 23 bin 945 oyla önde tamamladı.
Anadolu Ajansı (AA), 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin verileri güncelleyerek yüzde 100'ünü açıkladı.
AA'nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu yüzde 48.79, AKP'li Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 oy aldı.