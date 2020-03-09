Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti
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Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti

Son dakika: Alman hükümeti, Yunan Adaları'ndaki reşit olmayan mültecilerin Almanya'ya gelmesini kabul etti.

09.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:09
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye sınır kapılarını açtı ve göçmenlerin Avrupa'ya geçmesini engellememe kararı aldı. Bunun üzerine on binlerce mülteci Yunanistan sınırına akın etti. Yunanistan'ın göçmenleri kabul etmeyip sert müdahalelerde bulunması ise sınırda göçmen krizi yaşanmasına sebep oldu.

ALMANYA YUNANİSTAN'A DESTEK OLACAK

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananlar ile ilgili Almanya'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Dün gece saatlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koalisyonu Yunanistan'a destek olma konusunda anlaşma sağladı.

REŞİT OLMAYAN MÜLTECİLER ALMANYA'YA GİDECEK

Reuters'ın ele geçirdiği belgelerde, Alman hükümeti mülteci sorunu ile mücadele etmek için Yunan adalarındaki reşit olmayan mültecileri Almanya'ya getirecek.

NE OLMUŞTU?

Esed rejiminin İdlib'de 34 askerimizi şehit etmesinin ardından Türkiye, Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenleri engellemeyeceğini duyurmuştu. Bu kararın ardından binlerce göçmen Pazarkule Sınır Kapısı'na akın etti. Yunanistan ise sınırı geçen göçmenlere uyguladığı şiddetle tepki topluyor.

Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti

Haberin Videosu:

Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti

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