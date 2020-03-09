Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti Son dakika: Alman hükümeti, Yunan Adaları'ndaki reşit olmayan mültecilerin Almanya'ya gelmesini kabul etti.

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye sınır kapılarını açtı ve göçmenlerin Avrupa'ya geçmesini engellememe kararı aldı. Bunun üzerine on binlerce mülteci Yunanistan sınırına akın etti. Yunanistan'ın göçmenleri kabul etmeyip sert müdahalelerde bulunması ise sınırda göçmen krizi yaşanmasına sebep oldu.

ALMANYA YUNANİSTAN'A DESTEK OLACAK

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananlar ile ilgili Almanya'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Dün gece saatlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koalisyonu Yunanistan'a destek olma konusunda anlaşma sağladı.

REŞİT OLMAYAN MÜLTECİLER ALMANYA'YA GİDECEK

Reuters'ın ele geçirdiği belgelerde, Alman hükümeti mülteci sorunu ile mücadele etmek için Yunan adalarındaki reşit olmayan mültecileri Almanya'ya getirecek.