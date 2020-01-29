: Son dakika: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

29.01.2020 08:35 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:02

Muğla Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saatinin 08:10 derinliğinin de 65 km olduğunu açıkladı. Deprem, Marmaris'in 155 km açıklarında meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssünü ise Akdeniz açıkları olarak açıkladı.

MARMARİS'TE DÜN DE DEPREM OLMUŞTU

Marmaris'te dün saat 18.38'de yerin 25 kilometre derinliğinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin herhangi bir hasara neden olmadığı belirtilmişti.

MANİSA DA PEŞ PEŞE SALLANDI

Öte yandan dün Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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