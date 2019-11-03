Son dakika: Akdeniz'de AFAD'a göre 3,7; Kandilli Rasathanesi'ne göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de büyüklüğü 4 olan bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli depremin saatini 07:18 olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyurdu.
03.11.2019 08:21
Akdeniz'de Dalaman açıklarının 23'üncü kilometresinde meydana gelen deprem, sabah saatlerinde oldu. Saat 07:18'de meydana gelen deprem çevre ilçelerden hissedildi.
AFAD, depremin büyüklüğünün 3,7 olduğunu duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'ne göre ise depremin büyüklüğü 4 oldu.
VİDEO: Son dakika: Akdeniz'de AFAD'a göre 3,7; Kandilli Rasathanesi'ne göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi