Son Dakika: Yargı paketinde önemli gelişme! AK Parti metni istişare için MHP'ye sundu

20.09.2019 16:13

Yargı paketine yönelik çalışmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan yargı paketini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. AK Parti, yargı paketi taslak metnini istişare için MHP'ye sundu.

Açıklama yapan Mehmet Muş, "HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz" dedi.

PAKETTE CEZA İNFAZ İNDİRİMİ YOK

38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor. O ayrı bir paket olarak gelecek.

15 YILINI DOLDURAN AVUKATA YEŞİL PASAPORT

5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre 15 yılını doldurmuş avukatlara yeşil pasaport verilecek. Avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.

15 Temmuz sonrası berat etmiş ama pasaportlarına el konulanlarla ilgili düzenleme yapılıyor.

Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.

"PAKETTE İDAM CEZASI BULUNMUYOR"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" ifadelerini kullanmış, Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini ifade etmişti. Bostancı ayrıca yeni paketin içinde idam cezasına dair bir düzenleme yapılmayacağını açıklamıştı.