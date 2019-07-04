AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU BİR AK PARTİ GELENEĞİDİR"

Çelik, Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantı ile ilgili olarak ''Bu bir AK Parti geleneğidir. Şimdi de ilk toplantı bugün başlamış oldu'' dedi.

"KURULUŞUNDAN BU YANA EN BÜYÜK YANLIŞLARDAN BİRİDİR"

Çelik, Birleşmiş Milletler'in (BM) YPG/PKK ile imzaladığı eylem planına ilişkin ise ''Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur. Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor. İmzaladıkları kişi pek çok masum insanın katili. BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA