Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Ali Babacan" açıklaması

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısından sonra açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştirilere değinen Çelik, "Milletimizin onayıyla yürürlüğe girmiş bir sistem. Sistemle ilgili geniş bir değerlendirme yapılıyor. Sistem meşrudur, milletin onayından geçmiştir. Pratikle ilgili konuları tartışıyoruz. Sistemin en büyük özelliği vatandaşın devletten hızlı hizmet alabilmesi. Nerelerde aksaklık varsa bunlar tespit edilecek. Milletvekillerimizin eleştirileri ve değerlendirmeleri not alınıyor. Aksaklık ve tıkanıklık olan yerlerin, eksik görülen yerlerin üzerine gidilecek. Meşruiyet tartışmasını kabul etmiyoruz" dedi.

ALİ BABACAN'IN İSTİFASI

Ali Babacan'ın istifa kararını ilişkin bir soruya cevap veren Çelik, "AK Parti kendi gündemine hakimdir. Cumhurbaşkanımız o konuyla ilgili değerlendirmesini söylemiş oldu. Kendi işimize bakıyoruz, kendi meselemize odaklanıyoruz. Farklı oluşumlarla ilgili gündem söz konusu değil" diye konuştu.

YUNAN BAKAN'A TEPKİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın "Türkiye Doğu Akdeniz'in haylaz çocuğu olmayı bırakmalı" sözlerine yanıt veren Çelik "Yeni bir sayfa açılabilirdi ama Bakan'ın üslubu uygun değil. Yunanistan Dışişleri Bakanı bu üslupla devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır. Tek taraflı bir şımarıklık söz konusu" ifadelerini kullandı.