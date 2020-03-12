Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi Son dakika: AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapmayı planladığı Kızılcahamam Kampı, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde iptal edildi.

Türkiye'de de görülen koronavirüsün ardından AK Parti tedbir olarak 3-4-5 Nisan'da yapmayı planladığı Kızılcahamam Kampı'nı iptal etti.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 4 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Hastalıktan etkilenen kişi sayısı ise 100 bini geçti. Virüs 10 Mart itibarıyla Türkiye'de bir kişide görüldü.

AK PARTİ'DEN VİRÜS ÖNLEMİ

Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından AK Parti'nin her yıl yaptığı Kızılcahamam Kampı'da etkilendi. Buna göre 3-4-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan Kızılcahamam Çalışma Kampı iptal edildi.