AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya "tam kanunsuzluk" itirazı başvurusu yaptığı iddialarını "İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru henüz gerçekleşmemiştir." diyerek yalanladı.

"İTİRAZ YOLUNU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

AK Parti'nin, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için tam kanunsuzluk itirazı ile YSK'ya başvuru yaptığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz başvurunun henüz yapılmadığını duyurdu.

Yavuz, sözlerinin devamında "Söz konusu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİR KEZ DAHA YSK'YA GİDECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine ilişkin, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceklerini sosyal medya üzerinden de duyurmuştu.

Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceğiz." ifadelerini kullandı.