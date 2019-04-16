Son Dakika! AK Parti, İstanbul İtirazı Dilekçesini Vermek İçin YSK'ya Giriş Yaptı

AK Parti İstanbul seçim sonuçlarına olağanüstü itirazını yapıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz olağanüstü itiraz dilekçesinivermek için YSK'ya giriş yaptı.

AK PARTİ, BÜYÜKÇEKMECE İÇİN BAŞVURU YAPMIŞTI

AK Parti seçimde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle Büyükçekmece için başvurmuştu. YSK, İstanbul sonuçlarıyla birlikte değerlendirmek üzere Büyükçekmece kararını ertelemişti.

"İSTANBUL'DA SEÇİMİN İPTALİNİ VE YENİLENMESİNİ TALEP EDECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birazdan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talepli Olağanüstü İtirazımızı Yüksek Seçim Kuruluna sunmuş olacağız inşallah" dedi.

İşte o paylaşım;