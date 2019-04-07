Son Dakika! AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442

İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayımı devam ederken kameralar karşısına geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki farka ilişkin rakam verdi.

İstanbul'da 38 ilçede tüm oyların yeniden sayılmasını isteyeceklerini belirten Yavuz, "Şu an aradaki fark 16 bin 442" dedi.

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