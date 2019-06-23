AK Parti İstanbul adayı Tuzla'da oy kullandı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Tuzla'da oy kullandı. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise oyunu Beylikdüzü'nde kullanacak.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım 1049 numaralı sandıkta eşi Semiha Yıldırım ile birlikte oyunu kullandı.CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise oyunu Beylikdüzü'nde kullanacak.
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