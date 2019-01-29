Son Dakika! AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Tarih Verip Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edeceğini Açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyüksehir Belediye Başkanlığı için adaylık müracaatının yapıldığı tarihte TBMM Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı. Yıldırım, "Aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı'nı bırakacağım." dedi.

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, aday gösterildikten sonra ilk kez bir televizyon programına konuk oldu.

"BANA HEP İLK VE SONLAR NASİP OLDU"

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanı'yken İBB Başkanı olmayı neden kabul ettiniz sorusuna, "Bir kere her şeyin bir ilki bir de sonu vardır. Bana da hep ilk ve sonlar nasip oldu. Eğer size bir ihtiyaç duyulmuşsa, onu kabul etmiyorum deme hakkınız yok. Görevin büyüğü küçüğü olmaz. Bakanlıktan ayrıldım yine çalışmaya devam ettim. Bakanlıktan tekrar ayrıldım... Ulaştırma Bakanları ayrılmak zorundaydı. 3 kez ayrıldım 4 kez geri geldim. Başbakanlık yaptım. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmam gerekti. Seve seve kabul ettim. İstanbul benim ömrümün geçtiği şehir." yanıtını verdi.

"MECLİS BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ BIRAKACAĞIM"

Adaylık sürecinin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıklayan Yıldırım, "Şimdi sıra İstanbul'a hizmet etme sırasıdır. Büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu mevzuatta bir ilk. Onun için de kanunlarda bu yazılmamış. Adaylığın açıklandığı zaman herkes şaşırdı. Acaba şimdi ne olacak. Hukukçular kendi aralarında tartışmaya başladı. Kimi herhangi bir yasak yok diyor. Kimi de istifa etmelidir diyor. Benim bu istifa meselesi ile vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor. İstanbul'u konuşmalıyız. Anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor. Partim aday göstereceğini açıklamış. Yapılmayan bir işlem üzerinden tartışmanın yapılması gerekiyor. İlk kez açıklıyorum. Adaylık müracatımın yapıldığı andan itibaren görevimi bırakacağım. Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevini bırakacağım." ifadelerini kullandı.