AK Parti Grubu, Meclis Başkanı Adayını Belirlemek Üzere 12.00'de Toplanacak

Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmesi ile yeni başkan için partiler kollarını sıvadı. AK Parti Grubu, yeni TBMM Başkan adayını belirlemek üzere saat 12.00'de toplanacak.

BAŞKAN 24 ŞUBAT'TA SEÇİLECEK

TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek. Genel Kurul, seçimin ardından çalışmalara ara verecek. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.

Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.

AK PARTİ'DE ADAYLIK İÇİN ADI GEÇEN İSİMLER

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın görevinden istifa etmesiyle birlikte TBMM, 29. Başkanı'nı seçecek. Meclis Başkanlığı için AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti grup Başkanı Naci Bostancı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop gibi pek çok ismin adı başkanlık için geçiyor.

KAÇ OYLA BAŞKAN SEÇİLİR?

Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.