Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak

11.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:54

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre süreci öncesinde partide görev değişiklikleri olabileceğini söyledi. Dikkat çeken açıklama yapan Kandemir, "İl ve ilçe başkanlarımızda görev değişikliği ve bir kısım istifalar olacak." şeklinde konuştu.

"BİR KISIM İSTİFALAR..."

Yeni bir tazelenme olacağına ışık yakan Kandemir, "Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak. Bir kısım istifalar olacak. Bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar" dedi.

"YENİ EKİP ARKADAŞLARI GÖRECEĞİZ"

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Kongrenin kendileri için "muhasebe" dönemi olduğunu söyleyen Kandemir, şunları kaydetti: Bu kongre diğerlerinden farklı. Bu büyük ailede kuşkusuz görev değişiklikleri olacak. Yeni ekip ve arkadaşları göreceğiz AK Parti vitrininde.

YENİLENME SÜRECİ

Kandemir, gerçekleşecek istifaların da "yenilenme" süreci kapsamında değerlendirilmesi ve altında başka neden aranmaması gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti kadrolarındaki kadın sayısının da artacağını belirten Erkan Kandemir, büyük kongrenin de planlandığı gibi 2021 yılında yapılacağını kaydetti.

KONGRE SÜRECİ

26 Nisan 2020'ye kadar 970 ilçe kongresinin tamamlanması öngörülüyor. 1 Haziran 2020'de başlayacak il kongrelerinin ise 27 Eylül 2020'ye kadar tamamlanması planlanıyor.