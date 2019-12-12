Son dakika: Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin adı ve logosu belli oldu
Son dakika gelişmesine göre AK Parti'den ayrılarak yeni parti çalışmalarına başlayan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi kuruldu. Partinin adı 'Gelecek Partisi' olurken partinin logosu da belli oldu.
12.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:54
AK Parti'de ihraç istemiyle MYK'ya sevk edildikten sonra istifa ederek partiden ayrılan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini kurdu. Edinilen bilgilere göre partinin ismi "Gelecek Partisi" olurken partinin logosu da gün yüzüne çıktı.
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