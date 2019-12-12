Son dakika: Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin adı ve logosu belli oldu

12.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:54

AK Parti'de ihraç istemiyle MYK'ya sevk edildikten sonra istifa ederek partiden ayrılan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini kurdu. Edinilen bilgilere göre partinin ismi "Gelecek Partisi" olurken partinin logosu da gün yüzüne çıktı.

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