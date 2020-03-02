Son Dakika: Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi
Son dakika: Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi, olayda yaralananlar oldu.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
YARALILAR VAR
İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.