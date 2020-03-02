Son Dakika: Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi
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Son Dakika: Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi

Son dakika: Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi, olayda yaralananlar oldu.

02.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:05
Son Dakika: Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi

'nın Doğubayazıt ilçesinde Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

YARALILAR VAR

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


Haber Videosu

: Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca roketli saldırı düzenlendi
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