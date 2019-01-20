Son Dakika! Afrin Şehir Merkezinde Patlama: 2 Ölü, 12 Yaralı

Son Dakika! Afrin Şehir Merkezinde Patlama: 2 Ölü, 12 Yaralı

Son dakika! Afrin şehir merkezinde meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bir konumda bulunan Afrin'de patlama meydana geldi. Valilik binasının yakınlarında, otogar önünde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

PATLAMADA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Afrin'de patlama meydana geldi. Şehir merkezindeki patlamada ilk bilgilere göre 2 kişinin öldüğü belirtiliyor.

12 KİŞİ YARALANDI

Patlamada 12 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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