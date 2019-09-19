Afganistan'da hastaneye bombalı araçla saldırı: En az 20 ölü, 95 yaralı

19.09.2019 08:16

Afganistan'ın güneyindeki Zabul kentinin şehir merkezinde bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın güneyinde Taliban tarafından bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırı sonucu bir hastane büyük hasar gördü ve saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Reuters haber ajansına bilgi veren Afgan güvenlik yetkilileri, Zabul Vilayeti'nin başkenti Qalat'da düzenlenen saldırıda 95 kişinin de yaralandığını söylüyor.

Afgan hükümeti Taliban'ın saldırıda hastaneyi hedef aldığını belirtti.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise hedefin hastane olmadığını, hastane yakınlarındaki askeri üssü vurulduğunu iddia ediyor.

Taliban, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitingine de bombalı saldırı düzenlemiş, patlama sonucu 24 insan yaşamını yitirmişti.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar;