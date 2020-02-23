Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Merkez üssü Manisa Akhisar olan AFAD'ın verilerine göre 4.5 büyüklüğünde Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

23.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:40
Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye son günlerde depremlerle adeta beşik gibi sallanıyor. Sabah saatlerinde İran'da meydana gelen ve Van Başkale'de ölümlere neden olan depremin ardından 'da da bir deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ AKHİSAR

Saat 15.40'ta meydana gelen depremin merkez üssü Akhisar. Deprem, AFAD'a göre 4.5 Kandilli'ye göre 4.8 büyüklüğünde. Deprem, yerin 8.6 km derinliğinde meydana geldi.

MANİSA SALLANIYOR

Kırkağaç ilçesinde saat 19 Şubat 00.23'te 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. 18 Şubat saat 19.09'da da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

KONYA'DA DA DÜN GECE DEPREM OLDU

Geride bıraktığımız gece Konya Derebucak'ta saat 01.26'da meydana gelen 4,5 şiddetindeki deprem, vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açtı.


Haber Videosu

: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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