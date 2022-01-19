Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü

Kayseri'de Cansu A.ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan, adliye çıkışında mağdur kadının eşi İ.A. tarafından otomobilinde tabanca ile vurulan Gökhan Özcan, tedaviye alındığı hastanede öldü. İ.A.'nın emniyetteki sorgusu ise sürüyor.