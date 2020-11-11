Son dakika! Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika! Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

11.11.2020 00:37 | Son Güncelleme: 11.11.2020 00:40
Son dakika! Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haber: Adana'da ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kemal Çıplak idaresindeki 01 T 2329 plakalı ticari taksi, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, Mehmet Akbaba'nın kullandığı 01 AGD 909 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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