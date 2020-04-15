Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor
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Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor

Son dakika: Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayınlanan infaz düzenlemesiyle kapalı cezaevlerinden 15 bin, açık cezaevlerinden de 45 bin kişinin tahliye edilmesinin beklendiğini ifade etti. Açık cezaevlerindeki 45 bin kişi de izinli olarak dışarıya çıkacak.

15.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:34
Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor

Önceki gece TBMM'den geçen dün gece de Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşan infaz düzenlemesinden kaç kişinin yararlanacağı hakkında Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

45 BİN KİŞİNİN TAHLİYESİ BEKLENİYOR

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Tahmini olarak kapalı ceza infaz kurumlarından 15.000 kişi, açık ceza infaz kurumlarından 30.000 kişinin tahliye edilmesi beklenmektedir."

45 BİN KİŞİ DE İZNE AYRILACAK

Adalet Bakanlığı, ayrıca açık cezaevlerinde bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında izne ayrılacak kişi sayısında da "Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişi de izne ayrılacak" açıklamasını yaptı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı. Buna göre, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlendi.

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR DA İNFAZ ORANI 2/3'E İNDİRİLDİ

Koşullu salıverilme oranı 2/3'ten yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4'ten 2/3'e indirildi.

Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edildi. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı değişmedi.

Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından herhangi bir indirim yapılmadı.

Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor

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