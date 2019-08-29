Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den idam açıklaması: Parlamentonun vereceği bir karar

29.08.2019 10:25

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, idam cezası tartışmalarına ilişkin ''Bu konu parlamentonun vereceği karardır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir'' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliği sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İDAM CEZASI

Bakan Gül'ün idam sorusuna yanıtı şöyle oldu:

"Bu konu parlamentonun vereceği karardır. Kadına yönelik şiddet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

ADAYLIK SÜRECİNDE ADLİ SİCİL KONTROLÜ

Adaylık sürecinde adli sicil kontrolüne dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Adalet Bakanıma da söyledim, yeni dönemde biz bir çalışma yapmalıyız ve bu çalışmayla birlikte de bu işin önünü çok daha rahat kesebiliriz. Nedir o? Ta beldeden, ilçe ve ile kadar seçim öncesi yapılacak olan ve adayların hakikaten herhangi bir suçu olup olmadığının, adaylığına mani hal olup olmadığının daha önceden soruşturulması, bitirilmesi lazım. Yani şimdi yaptığımız soruşturma, kovuşturma meselesinin o zaman yapılması bitirilmesi lazım. Eğer bu o zaman yapılırsa zaten mesele kalmaz." demişti.

Erdoğan'ın bu açıklamasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Gül, "Bu konu da elbette değerlendirilebilir. Yasal boyutu olan bir düzenlemedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ERDOĞAN İDAM İÇİN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak gittiği Moskova dönüşü uçakta gazetecilere şunları söylemişti:

"Her şey devletten bekleniyor. Ne diyor idam, idam, idam… Tamam da ben cumhurbaşkanı olarak açıklıyorum; Meclis versin idam kararını ben bunu onaylarım diyorum. Bugün de aynı yerdeyim. En yakın çevremde olanlar bile bana ne diyorlar biliyor musunuz; 'Avrupa şöyle yapar, şurası böyle yapar, burası böyle yapar?' Peki o canın yakınları ne yapar?

Adalet Bakanıma da söyledim; yani bir defa hukuk içerisinde ne yapılıyorsa önce bunu yapacaksınız dedim. İkincisi, bizim bir şey daha yapmamız lazım. Tabi benim partimdekiler de dahil burada benim gönlüm açık ve net söylüyorum idamdan yanadır. Bir kadını bıçaklayarak öldürüyorsun hem de yavrusunun gözleri önünde. O yavru 'anne ölme' diyor. Kan revan içinde kadıncağız. Ondan sonra çıkıyor bazıları da insan hakları mücadelesi veriyor. 'Bu nasıl böyle istenir, Avrupa'da bu yok.' Avrupa'da olmazsa olmaz mı? Avrupa'da bu yok diye biz doğrudan, haktan sapacak mıyız? ABD'nin çeşitli eyaletlerinde var. Dünyanın değişik ülkelerinde var. Demek ki oluyor. Can bu kadar basit mi? 'Efendim işte insan hakları bilmem nesi bunu kabullenmez' diyorlar. Kabullenmeyebilir. "