Son dakika: ABD ile dördüncü ortak hava devriyesi Şanlıurfa'dan başladı

12.09.2019 11:08

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan Güvenli Bölge için Fırat'ın doğusuna yönelik ABD ve Türk helikopterleri ortak devriye görevlerine devam ediyor. TSK ve ABD hava kuvvetlerinin düzenlediği ortak devriye az önce başladı.

Şanlıurfa Akçakale'den kalkan helikopterler Tel Abyad'a doğru hareket etti.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson ve beraberindeki ABD heyeti, dün Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle görüşme gerçekleştirmişti.

İLK HAVA DEVRİYESİ 24 AĞUSTOS'TA YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephan Twitty ve beraberindeki heyet de ilçeye gelerek sınır hattında incelemelerde bulunmuş ardından 24 Ağustos'ta ABD ve Türk helikopterleri ortaklaşa olarak sınırda devriye faaliyetlerine başlamıştı.

3 KEZ HAVADAN 1 KEZ KARADAN

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasite çalışmaya başlamasının ardından sınır hattında Türk ve ABD'li askerler tarafından daha önce 3 kez hava devriyesi, 1 kez de kara devriyesi gerçekleştirilmişti.