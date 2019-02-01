ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan Çekildi

ABD, Soğuk Savaştan beri nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıkladı.

AÇIKLAMA ABD DIŞİŞLERİ BAKANINDAN GELDİ

Açıklama Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi.

Pompeo, Rusya'nın anlaşmadaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyleyerek, "Orta menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından 2 Şubat itibarıyla çekiliyoruz." dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise, NATO müttefiklerinin ABD'nin Rusya ile imzaladığı bu anlaşmadan çekilmesini desteklediğini duyurdu.

NATO'dan yapılan açıklama da ise, ABD'nin anlaşmadan çekilme kararının tamamen desteklediği belirtildi.

INF ANLAŞMASI NEDİR?

1987'de ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.