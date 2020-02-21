: Son Dakika: ABD'den İdlip saldırısı sonrası "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" mesajı

21.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:07

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirinin İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Türk askerlerinin şehit düşmesine ilişkin sorusuna yazılı cevap verdi. Açıklamada, "Türkiye hükümetine, askerlerinin ölümünden dolayı başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'YE İDLİB DESTEĞİ

Türk askerlerinin bölgede koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için İdlib'de bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu tür eylemlere karşı NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'e yönelik endişelerini dile getirmiştir. Ayrıca, Trump bu görüşmede Rusya'ya Esed rejiminin zulümlerine desteği sonlandırması ve Suriye'deki iç savaşa siyasi bir çözüm bulunması için yaptığı çağrıyı yinelemiştir."

NE OLMUŞTU?

İdlib'de TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, belirlenen hedeflerin ateş altına alındığını ve 50'den fazla rejim unsurunun öldürüldüğünü duyurmuştu.

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