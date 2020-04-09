Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son dakika: Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü olan ABD'de ölü sayısı giderek artıyor. Ülkede, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 89 binden fazla insanının ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) merkez üssü olan ABD'de bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi.

İSPANYA VE İRAN'DA DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İspanya'da da ölü ve vaka sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 683 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgın nedeniyle vefat edenlerin sayısı 15 bin 238'e yükseldi.

İran'da ise, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 4 bin 110'a, vaka sayısı ise 1634 artarak 66 bin 220'ye yükseldi.