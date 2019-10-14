Son dakika: Trump uyardı: Türkiye ve Kürtler, DEAŞ'lı mahkumların kaçmalarına izin vermemeli

14.10.2019 02:42

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin elinde bulunan DEAŞ'lı tutuklulara ilişkin açıklamada bulundu.

"ABD EN KÖTÜLERİNİ ELİNDE TUTUYOR"

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "ABD, DEAŞ'lı mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli" dedi.

"ABD'YE GİRMELERİNE İZİN VERİLMEYECEK"

ABD lideri, paylaşımında Avrupa ülkelerine yönelik çağrısını da yineledi.

Trump, "Avrupa, çok defa talep edildiğinde onları (DEAŞ'lıları) geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecektir!" değerlendirmesinde bulundu.