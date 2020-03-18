Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Son dakika: Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Çin'de ortaya çıkan koronavirüse "Çin virüsü" diyen ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden gelen bilgileri bugün açıklayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü bir kez daha "Çin virüsü" olarak tanımladı ve çok önemli bilgileri açıklayacaklarını söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 8 binden fazla insan hayatını kaybetmesine neden oldu. Hastalığa yakalanan sayısı ise 200 bini geçti.

Virüsle ilgili her konuşmasında Çin'i suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı paylaşımda bir kez daha suçlamaya devam etti.

"ÇOK ÖNEMLİ HABERLERİ AÇIKLAYACAĞIM"

Trump, Twitter sayfasından şunları yazdı: "Bugün FDA'dan (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklamak için bir haber konferansı yapacağım!"