Son Dakika! AB'den İsrail ve ABD'ye Tokat Gibi Cevap: İsrail'in Golan Tepelerindeki Hakimiyetini Tanımıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak görme zamanının geldi" açıklamasına tepki gösteren Avrupa Birliği (AB), Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğinin tanınmadığını duyurdu.

Konuyla ilgili Reuters'a konuşan AB sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

"GOLAN TEPELERİ, İSRAİL TOPRAĞININ BİR PARÇASI DEĞİL"

"Avrupa Birliği'nin pozisyonu değişmedi. AB, uluslararası hukuka uygun olarak, Golan Tepeleri de dahil olmak üzere İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu bölgelerdeki egemenliğini tanımıyor ve bunları İsrail toprağının bir parçası olarak görmüyor."

ABD Başkanı Donald Trump

BM, İSRAİL TASARISINI KABUL ETTİ

Bu açıklamanın sonrasında BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepelerini işgaline karşı çıkan ve İsrail'i BM kararlarına uymaya çağıran karar tasarısını kabul etti.

ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karara tepki göstererek "Talihsiz bir açıklama, bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için Twitter'dan tepki çekecek bir açıklama yapmıştı. Trump, "52 yılın ardından ABD için Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tamamen kabul etmenin zamanı gelmiştir" demişti. Trump, Golan Tepeleri'nin İsrail devleti ve bölgesel istikrar açısından kritik anlamda stratejik ve güvenlik önemi bulunduğunu iddia etmişti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Twitter'dan Trump'a teşekkür etmişti.