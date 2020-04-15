Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Son dakika: Yeni infaz yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasayla yaklaşık 90 bin mahkuma tahliye yolu açıldı.

15.04.2020 00:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 01:22
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni infaz yasasında 70 maddelik düzenlemeyle; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı. Buna göre, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlendi. Koşullu salıverilme oranı 2/3'ten yarıya, mükerer ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4'ten 2/3'e indirildi.

BAZI SUÇLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçlarıyla, terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edildi. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı değişmedi. Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından herhangi bir indirim yapılmadı.

TAHLİYELER BAŞLAYACAK

Meclis'te kabul edilen ve 90 bin kişinin tahliyesini sağlayan yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tahliyelere başlanması bekleniyor. İnfaz süresini yarıya indiren düzenlemeyle, 6 yıla kadar suç işlemiş kişiler, tahliye imkanı bulacak. Açık cezaevlerinde bulunanların neredeyse tamamı da cezalarını tamamlamış olacak. Tamamlamayanlar da koronavirüs gerekçesiyle evlerine izne gönderilecek.

ERDOĞAN, YENİ YASAYLA İLGİLİ "SİSTEMİ DAHA ADİL HALE GETİRMEYİ AMAÇLADIK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Düzenlemenin hem mağdurlar hem de suçlular açısından daha adil bir düzene geçiş yapılması için gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, "İnsanlığın asla bitmeyecek bir ülküsü olan adalet arayışında, daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz" demişti.


Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

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