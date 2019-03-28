Son Dakika! 6 Gündür Aranan Üniversitesi Öğrencisinin Belgrad Ormanı'nda Cesedi Bulundu
Son dakika! Altı gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın Belgrad Ormanı'nda cesedi bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. 6 gündür kayıp olan Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı.
SAVCININ OLAY YERİ İNCELEMELERİ SÜRÜYOR
Çalışmalara AFAD ve AKUT da katıldı. Aramalar soncunda gencin İstanbulkart'ı kullandığı tuvaletin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.