4 Nisan'dan Bu Yana Yapılan Operasyonlarda Toplam 159 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "4 Nisan 2019 tarihinden bu yana 159 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

HAVA HAREKATINDA 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK'yı bölgeden temizlemeye yönelik operasyonlar devam ediyor. Özellikle de Türkiye-Irak sınır hattında yoğunlaşan operasyonlarda çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, 4 Nisan'dan 29 Nisan'a kadarki süreçte 159 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "28 Nisan 2019 gecesi, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı bölücü terörist bölgeye düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

PKK'YA YÖNELİK OPERASYONLAR

Dün, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmişti.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Lice'de gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda gri kategoride aranan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.