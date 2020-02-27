Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük

27.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin genel merkezinde yaptığı AK Parti Siyaset Akademisi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İdlib'de 3 askerimizin şehit düştüğünü duyurdu.

"İdlib'de gelişmeler lehimize döndü" ifadelerini kullanan Erdoğan, "3 şehidimiz var fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Onları tek tek anlatmama gerek yok ve mücadele hala orada devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Fakat biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki; 'Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz.' 911 kilometre sınırımız var. Bu sınırları Bay Kemal (Kemal Kılıçdaroğlu) çizmedi. 'Orada ne işiniz var?' diyor. Sen anlamazsın bu işlerden. Sen siyasetin cahilisin" dedi.

DÜN DE 2 ŞEHİT VERMİŞTİK

Dün akşam saatlerinde de Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK unsurlarına düzenlediği saldırılar sonucunda 2 askerimiz şehit düşmüştü.

İDLİB'DE TOPLAMDA 21 ŞEHİT VERDİK

İdlib'de Adana Mutabakatı kapsamında rejim güçlerine karşı başlatılan operasyonlarda toplamda 21 vatandaşımızı şehit verdik. İlk saldırı 3 Şubat günü gerçekleşti ve 3'ü sivil, 5'i asker olmak üzere 8 vatandaşımızı şehit verdik. İkinci saldırı 10 Şubat günü gerçekleşti ve 5 askerimiz şehit düştü. 20 Şubat'taki üçüncü saldırıda 2 askerimiz, 22 Şubat'taki dördüncü saldırıda ise 1 askerimiz şehit düştü. Dün gerçekleşen saldırıda 2 askerimiz şehit düştü ve son acı haberi bugün Erdoğan duyurdu: 3 askerimiz şehit düştü.

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