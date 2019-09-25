31 Mart seçim soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava açıldı

25.09.2019 17:03

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla hazırlanan 7 ayrı iddianamede, 3 sanığın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma", 34 sanığın da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan cezalandırılması istendi.

41 KİŞİ HAKKINDA 'GÖREVİ İHMAL SUÇUNDAN' 1 YIL İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün açılan davada, 31 Mart'ta İstanbul'daki seçimlerde 'görevi ihmal ettiği' iddia edilen 41 kişi hakkında bir yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bir kısmını tamamladı. Soruşturma sonucunda Kadıköy ve Ataşehir ilçelerindeki sandıklarda görev yapan sandık başkanı ve üyesi 41 sanık hakkında, "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı.

Hazırlanan iddianameler, gönderildiği Anadolu 35 Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.