Son dakika 3. sayfa: Muradiye'de odunluk yangını - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Muradiye'de odunluk yangını

Son dakika 3. sayfa: Muradiye'de odunluk yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Van'ın Muradiye ilçesinde bir odunlukta çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Muradiye ilçesinde bir odunlukta çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah B.'ye ait odunlukta bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Soba külünden çıktığı tahmin edilen yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Son dakika 3. sayfa: Muradiye'de odunluk yangını

Son dakika 3. sayfa: Muradiye'de odunluk yangını

Son dakika 3. sayfa: Muradiye'de odunluk yangını

Son dakika 3. sayfa: Muradiye'de odunluk yangını

Son dakika 3. sayfa: Muradiye'de odunluk yangını

Son dakika 3. sayfa: Muradiye'de odunluk yangını

Son dakika 3. sayfa: Muradiye'de odunluk yangını

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