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Son dakika haber: Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor Burdur'da gece saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 gencin aileleri sabah saatlerinden itibaren morg önünde bekliyor.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor

BURDUR - Burdur'da gece saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 gencin aileleri sabah saatlerinden itibaren morg önünde bekliyor.

Burdur'da gece meydana gelen kazada istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan 21 yaşında olan sürücü Yahya Kılıç, yolcu konumunda bulunan Recep Aslan, Edanur Ocaklı ve Kerime Ece Karataş yaşamımı yitirdi. Burdur Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan cenazeler yapılacak otopsilerin ardından ailelere teslim edilecek. Gece saatlerinde hastane önünde bulunan aileleri ve arkadaşları, sabah saatlerinde de bekleyişlerini sürdürüyor. 4 gencin cenazesinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

Son dakika haber: Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor

Son dakika haber: Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor

Son dakika haber: Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor

Son dakika haber: Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor

Son dakika haber: Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor

Son dakika haber: Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor

Son dakika haber: Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor

Son dakika haber: Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor

Son dakika haber: Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - 3. Sayfa

Recep Aslan, Karataş, Burdur, Morg, 3. Sayfa, Haberler

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