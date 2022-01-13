Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

MUĞLA (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Muğla karayolu Hallaçlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malzeme yüklü kamyonet, sürücüsü G.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki trafik uyarı levhasının direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan yaralıyı çıkartarak ambulansla hastaneye sevk edilmesini sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Selin ortasında kalan biri bebek dört kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Selin ortasında kalan biri bebek dört kişi ekipler tarafından kurtarıldı

 2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi, yakıt deposu patladı! Zincirleme kazada faciadan dönüldü

2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi, yakıt deposu patladı! Zincirleme kazada faciadan dönüldü

 Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu

Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title