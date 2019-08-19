Son dakika! Kayyum kararının ardından 29 ilde PKK operasyonu: 418 şüpheli gözaltına alındı

19.08.2019 08:58

HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı.Kayyum kararının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı,29 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 418 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.

BAKANLIK: 418 KİŞİ GÖZALTINDA, OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Görevden alma işleminin ardından Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalamaya dönük operasyonlar devam etmektedir."

İşte Bakanlığın yaptığı açıklama;

NE OLDU?

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı görevinden aldı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görev alınmasına "Yazık, yazıklar olsun, bu kadar bedelden sonra gelinecek yer burası mı olacaktı?" diyerek tepki gösterdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Büyükşehir Belediyesi önünden bir video paylaşarak, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ablukaya alınmış ve içeride arama yapılıyor. Emniyet Şube Müdürü'nün Belediye Eş Başkanımızın görevden alındığını sözlü ifade etmesi bu ülkenin adaletinin, hukukunun geldiği yeri işaret ediyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı, "Gasp edilen halk iradesidir" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı, "Hukuk dışı durum yaşıyoruz. Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz. Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var. Gasp edilen halk iradesidir" dedi.