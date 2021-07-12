Son Dakika: 16 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz ve 16 Temmuz 2021 tatil mi?
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Son Dakika: 16 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz ve 16 Temmuz 2021 tatil mi?

Son Dakika: 16 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz ve 16 Temmuz 2021 tatil mi?
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Son Dakika: 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle 16 Temmuz tatil mi? sorusu da merak konusu oldu. Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 16 Temmuz'un da tatil olup olmayacağı gündemdeki yerini koruyor. Peki, 15 Temmuz ve 16 Temmuz resmi tatil mi sayılıyor? 16 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz ve 16 Temmuz 2021 tatil mi?

Son Dakika: 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle 16 Temmuz tatil mi? sorusu da merak konusu oldu. Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 16 Temmuz'un da tatil olup olmayacağı gündemdeki yerini koruyor. Peki, 15 Temmuz ve 16 Temmuz resmi tatil mi sayılıyor? 16 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz ve 16 Temmuz 2021 tatil mi? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: 16 TEMMUZ TATİL Mİ?

16 Temmuz 2021 cuma gününün 15 Temmuz resmi tatil ile birleşip birleşmediği bugün yapılan Kabine'de netleşti.16 Temmuz Cuma akşamdan - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. 16 Temmuz yarım gün idari tatil olacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil oluyor.

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Son Dakika: 16 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz ve 16 Temmuz 2021 tatil mi? - Haberler
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