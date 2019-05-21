15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Feci Olay! Bir Kişi, Aracını Ateşe Verip İntihar Etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Asya'dan Avrupa'ya geçiş yönünde aracını durduran bir kişi önce aracını ateşe verdi ardından köprünün korkuluklarını aşarak intihar etti.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araç henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Avrupa Yakası yönünde ilerleyen araç, köprü üzerinde alev aldı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri köprü üzerinde önlem alırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
KORKULUKLARI AŞARAK BOĞAZA ATLADI
Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler köprüsüne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı.
Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı.
DENİZ POLİSİ ATLAYAN KİŞİYİ ARIYOR
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken köprüde çift yönde de yoğunluk yaşanıyor. Denize atlayan kişiye ulaşabilmek için ise deniz polisinin çalışması sürüyor.
İşte olay yerinden fotoğraflar;
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Hemen geçim sıkıntısına bağlamış kekler. Bir araştırın, deliller görün ondan sonra atlayın. İşte bu insanları iki dakikada sokağa döküyor yabancı ajanlar. Çünkü okumak, araştırmak yok , bol bol yorum yapmak var bizde.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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olay ne durumuna geldi biliyormusunuz, ekmek yoksa pasta yesinlerCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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şimdi söyleyin tek başkanlık , partili cumhurbaşkanlığı işe yaradımı yoksa dahadamı kötü oldu, adam çıkıp heryerde Türkiyeyi uçurduk, fakirliği yok ettik diyor yaaaCevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Artık yol , havaalanı, şu bu yapmayı . . siyaseti bırakında. . inlar açmı işsizmi ona bakın hekrs borç içinde yüzüyü iş yok işşş yeter artık yaaaa. . 600 milletvekili ve baştakilere duyurulur. . .Cevap Yaz 6 2 Yayından KaldırORHAN: sen önce yazmayı öğren mal oğlu mal. . . .1 Yayından Kaldır